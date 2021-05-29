انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري

انطلقت اليوم السبت، بالعاصمة الجزائرية، فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ونحو 400 رجل أعمال ليبي وجزائري.

وافتتح وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، بفندق الأوراسي في الجزائر العاصمة، أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري بمشاركة حوالي 400 من رجال الأعمال والاقتصاديين بهدف تعزيز سبل الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات.

أشرفت صبيحة اليوم على افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي، الذي نطمح أن يشكل خطوة هامة في سبيل ارساء أسس شراكة اقتصادية استراتيجية وشاملة ترقى إلى مستوى المؤهلات الكبيرة للبلدين وتحقق طموحات الشعبين الشقيقين. pic.twitter.com/1am69v9Yav — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) May 29, 2021

ووفقا لصحيفة “الشروق” الجزائرية، فإن المنتدى الذي يشارك فيه زهاء 150 اقتصادي ليبي و250 جزائري، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا والجزائر، وبحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة حسب مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية التي نظمت المنتدى بالتعاون مع وزارة التجارة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

كما يسجل المنتدى مشاركة ممثلي مختلف غرف التجارة والصناعة والفلاحة ومنظمات أرباب العمل والهيئات الحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

ويتضمن برنامج المنتدى تنظيم جلسات وورش عمل ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والاقتصاديين في البلدين.

وبحسب وزارة التجارة الجزائرية، ستخصص الجلسة الأولى الصباحية من المنتدى، تقديم عروض أعضاء الوفد الليبي حول احتياجات الجانب الليبي من المشاريع الاستثمارية في إطار إعادة إعمار ليبيا، فيما ستخصص الجلسة الثانية المسائية لعرض قدرات المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة في مجال الشراكة، كما ستخصص جلسات اليوم الثاني غداً الأحد، لمواصلة العروض حول فرص الشراكة الثنائية.

ومن أبرز مجالات التعاون المعنية بالمنتدى (الطاقة والمنتجات الفلاحية والمواد الغذائية والآلات الصناعية والفلاحية والصحة والمنتجات الصيدلانية والإلكترونيك والتجهيزات الكهرومنزلية والأشغال العمومية ومواد البناء والورق والتربية والسياحة ومكاتب الدراسات والخدمات).

وسينظم على هامش المنتدى معرض خاص بالمنتجات الجزائرية من سلع وخدمات بقصر المعارض يومي الأحد والاثنين.

🔵🔵#صور.. افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري_الليبي بفندق الأوراسي بمشاركة كل من وزير الخارجية صبري بوقادوم، وزير التجارة كمال رزيق ووزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج pic.twitter.com/4buNeIRPAa — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) May 29, 2021

⬅صبري بوقادوم: الجزائر بصدد وضع أخر الترتيبات من أجل فتح المعبر الحدود الدبداب-غدامس طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 🔴🔴#مباشر.. افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري_الليبي بفندق الأوراسي ⬅صبري بوقادوم: الجزائر بصدد وضع أخر الترتيبات من أجل فتح المعبر الحدود الدبداب-غدامس طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تم النشر بواسطة ‏Ennahar Tv النهار الجديد‏ في الجمعة، ٢٨ مايو ٢٠٢١