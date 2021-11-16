انطلاق فعاليات المنتدى الليبي التركي لتطوير المشروعات

انطلقت صباح اليوم، فعاليات المنتدى الليبي التركي لتطوير المشروعات بمدينة إسطنبول التركية تحت عنوان “الرؤية والتجربة الرائدة” بمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، وعدد من الجهات التابعة لها.

وأشاد رئيس وفد وزارة الاقتصاد والتجارة رجب خليل، بمستوى تنظيم المنتدى، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة في خطة عملها تهدف لتفعيل وتطوير قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات ورفع مستوى الناتج المحلي للصادرات غير النفطية.

وتم خلال المنتدى، توقيع البروتوكول التنفيذي للاتفاقية المبرمة بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وهيئة دعم المشروعات التركية.

كما افتُتِح على هامش اليوم الأول من فعاليات المنتدى الليبي التركي لتطوير المشروعات، معرض مصاحب بمشاركة الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة متمثلة في البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وهيئة سوق المال، ومركز تنمية الصادرات، وكذلك عدد من الشركات الليبية والتركية.

وشهد المنتدى حضور وزارتا المالية والعمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ومدير عام معرض طرابلس الدولي ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، وعدد من الهيئات والمراكز البحثية، وعدد من رجال الأعمال والشركات بالبلدين في عدة مجالات، ولفيف من المهتمين والمختصين.

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