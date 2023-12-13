شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، عودة انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للفنون المسرحية في دورته الـ12، بمسرح الكشاف بطرابلس، بحضور وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وعدد من الفنانين والنخب الوطنية من مختلف المدن الليبية.

وتسلم الدبيبة خلال الفعاليات “درع المهرجان” من مدير عام المهرجان الفنان أنور التير، كما تسلم من وزيرة الثقافة نسخة من مجلد “100 عام من المسرح” الذي أصدرته الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون، وأعده الفنان نوري عبد الدائم.

وأكد الدبيبة خلال كلمته، دعم حكومة الوحدة الوطنية الكامل للفنون المسرحية، معلنا إنشاء أول مسرحين خاصين بالهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون في بنغازي وطرابلس، مطلع العام المقبل.

وشهد اليوم الأول من فعاليات المهرجان، عرض مسرحية “غدا سيزهر الليمون” بتأليف الفنان فتحي كحلول، وبمشاركة نخبة من الفنانين الليبيين.

وتستمر فعاليات المهرجان، المتوقف منذ عام 2010، مدة 10 أيام متواصلة تشهدها العاصمة طرابلس تحت شعار “غدا سيزهر الليمون” بمسرحي الكشاف طرابلس وكلية الهندسة بجامعة طرابلس.

الدبيبة يحضر انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للفنون المسرحية في دورته الـ12 #مباشر | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يحضر انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للفنون المسرحية في دورته الـ12، بمسرح الكشاف في مدينة #طرابلس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣