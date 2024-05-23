انطلاق فعاليات مؤتمر أطباء العناية الفائقة في سرت

بدأت بمستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت، أمس الأربعاء، المؤتمر الأول لأطباء العناية الفائقة، بمشاركة عدد من الاستشاريين والأخصائيين وأطباء المختبرات في عدد من المدن الليبية.

ويهدف المؤتمر الذي يتواصل على مدى يوميْن، إلى رفع القدرات العلمية الطبية لأطباء أقسام العناية الفائقة ومعرفة أخر التقنيات والعلاجات المهمة، التي يتم من خلالها التعامل مع المرضى.

حضر فعاليات اليوم الأول، مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي الدكتور علي الجروشي، والمدير المساعد للمستشفى الدكتور جادالله درياق، ورئيس المؤتمر الدكتور عبدالجليل وفاء، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور جمال مادي، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت الشيخ مفتاح مرزوق، وعدد من رؤساء الأقسام والعناصر الطبية بالمستشفى.