انطلاق فعاليات مؤتمر مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار

انطلقت صباح اليوم السبت، بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس، فعاليات المؤتمر العلمي “مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار”، الذي يستمر ليومين بتنظيم جهاز دعم الاستقرار، بالتعاون مع المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمنتدى الثقافي العربي البريطاني، وبمشاركة محلية ودولية واسعة.



وشارك في افتتاح المؤتمر النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، وبحضور محافظ مصرف لببيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، ورؤساء الأجهزة الأمنية، والخبراء والمختصين في مكافحة الفساد في الداخل والخارج.

وأكد الكوني في كلمته أمام الحضور، أن الفساد أزمة حقيقية في ليبيا التي أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم، الأمر الذي يتنافى مع اخلاق الشعب الليبي، مشيراً إلى الكسب السريع، بالتحايل للاستفادة من الأموال التي تبدأ بملف المرتبات وتنتهي بالعملات مع الشركات الأجنبية.

وحث الكوني كلمته الجهات الرقابية، على ضرورة العمل للحد من كل أشكال الفساد، وفتح المجال للتعاون مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال، للاستفادة من خبراتها في مكافحة الفساد، للمحافظة على المال العام، وتسخيره في التنمية والإعمار، والعمل على الرفع من كفاءة مؤسسات الدولة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل مهنية.

ويُنظم جهاز دعم الاستقرار مؤتمراً علمياً حول “مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار”، ليكون منصة للحوار حول القضايا والأسس التي من شأنها أن تدعم التعاون بين مؤسسات الدولة والمنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة في تنفيذ وإنفاذ نماذج وآليات مكافحة الفساد.

وبالمشاركة العلمية للجهات ذات الصلة والباحثين والخبراء، يهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات تفضي إلى بلورة مجموعة من البرامج والأنشطة الملموسة لمكافحة الفساد من خلال فعاليات بناء القدرات وزيادة الوعي، وتحديد النطاق والبعثات الاستشارية، فضلاً عن الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الأطر المؤسسية والتشريعية. وهذ بدوره سيساعد على تطوير تدابير منع الفساد، واسترداد الأصول، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال تقييمات المخاطر الوطنية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

ويستهدف المؤتمر العلمي المشاركة الفاعلة لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص وذات العلاقة، بالإضافة إلى طيف من المنظمات والأكاديميين والخبراء، محليين ودوليين، وذلك لخلق بيئة حوارية خصبة تفضي إلى النتائج المرجوة.