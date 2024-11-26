انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز

برعاية المؤسسة الوطنية للنفط، انطلقت يوم أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز، على أرض المعارض “اكسبو ليبيا”.

و”شاركت المؤسسة الوطنية للنفط في فعاليات هذا الحدث إلى جانب مشاركة أكثر من 80 شركة متخصصة في مجالات صناعة النفط والغاز، تستعرض أحدث التقنيات المستخدمة في عملياتها النفطية”.

وأكد مدير فرع المؤسسة في بنغازي رئيس الوفد المشارك باسم المؤسسة، في كلمة أدلى بها خلال حفل الانطلاق، “أن المؤسسة دأبت على رعاية هذا النوع من النشاطات، لخلق فرص استراتيجية لتسليط الضوء على التطورات المستمرة في قطاع النفط الليبي، وتعزيز جهودها المنصبة تجاه زيادة الإنتاج من خلال الخبرات التي تقدمها الشركات المشاركة في هذه الفعاليات”.

وأوضح أن “المؤسسة الوطنية للنفط تؤمن بأن دعم القطاع الخاص في مجال صناعة النفط والغاز والخدمات النفطية، يُعد من الركائز الأساسية لتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعة النفطية ورفع كفاءتها، بما يواكب الاحتياجات المحلية والدولية”.