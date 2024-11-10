انطلاق فعاليات معرض «ليبيا كلين» في طرابلس

انطلقت فعاليات معرض “ليبيا كلين” للبيئة وخدمات النظافة في نسخته الثانية، مساء السبت، في معرض طرابلس الدولي

وذلك برعاية وزارة الحكم المحلي، وحضور وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم”، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بوزارة الحكم المحلي “نصر المحتوت”، ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، ومدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل”، وعميد بلدية طرابلس المركز “إبراهيم الخليفي” وعدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية والمهتمين بالشأن البيئي.

بدأ حفل الافتتاح “بعرض مرئي سلط الضوء على أهداف المعرض وما حققه من إنجازات في نسخته السابقة، كما تضمن عرضًا لأحدث التقنيات والحلول المستدامة في مجال إدارة النفايات، حيث يهدف معرض ” ليبيا كلين” إلى تعزيز الوعي البيئي من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات توعوية حول أهمية الحفاظ على البيئة، وتقديم أحدث التقنيات والحلول المستدامة في مجال إدارة النفايات، وتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات في المشاريع البيئية المستدامة”.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” “أهمية البيئة الصحية الخالية من التلوث، مشددا على ضرورة العمل على المحافظة على بيئة نظيفة خالية من الأوبئة، كما وجه بالعمل على إعادة تدوير النفايات من خلال إنشاء مصانع تدوير البلاستيك والنفايات والاستفادة منها بدلا من تصديرها إلى الخارج، كما أكد الحويج على ضرورة زراعة الأشجار في المدن وعدم حصر ذلك في الغابات والمناطق البعيدة لأهميته في خلق بيئة نظيفة وخالية من الملوثات”.

كما أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل” “أهمية مشاركة الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي في هذا المعرض ليست مجرد تواجد، بل هي تأكيد على التزامها العميق بتحقيق بيئة صحية ومستدامة لكل مواطن ليبي، مؤكدا التزام وزارة الحكم المحلي بمتابعة المسيرة نحو بيئة نظيفة وصحية ومستدامة”.

وأضاف، ” هذا المعرض سيكون فرصة للتعرف على أفضل الممارسات والابتكارات في مجال النظافة والإصحاح البيئي، وأن العمل سيكون على الاستفادة القصوى من هذه التجارب وتطبيقها بما يخدم مجتمعنا، آملا أن يكون هذا الملتقى منصة للتعاون البنّاء وتوحيد الجهود نحو غدٍ أفضل”.