طرابلس تحتضن فعاليات ملتقى التدريب لـ«منظمة آبو»

أعطى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان إشارة انطلاق أعمال الملتقى الرابع لمسؤولي التدريب بمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (APPO)، الذي تستضيفه ليبيا خلال العام الجاري، وذلك خلال لقائه وفود الدول المشاركة بحضور الأمين العام للمنظمة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن انطلاق الملتقى يأتي في إطار دعم التعاون الأفريقي في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في قطاع النفط والغاز.

وخلال كلمة ألقاها في مستهل اللقاء الذي استضافه معهد النفط للتدريب والتأهيل في العاصمة طرابلس، أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان عن اعتزازه باستضافة ليبيا لهذه النسخة من الملتقى، مشدداً على أن تطوير وتأهيل العنصر البشري يمثل أحد أهم مرتكزات النهوض بقطاع النفط والغاز، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل القطاع واستدامته.

وأوضح أن معاهد التدريب والتأهيل تعد من الركائز الأساسية لتطوير القطاع النفطي، لما تضطلع به من دور محوري في إعداد الكفاءات الوطنية ورفع مستويات الأداء ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها صناعة الطاقة على المستوى العالمي.

ورافق المهندس مسعود سليمان الأمين العام للمنظمة والوفود الممثلة للدول المشاركة في جولة داخل معهد النفط للتدريب والتأهيل، اطلع خلالها الضيوف على الإمكانات التدريبية التي يمتلكها المعهد وبرامجه المتخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة بقطاع النفط والغاز، إضافة إلى البرامج التي تسهم في تلبية احتياجات القطاع من الكفاءات المؤهلة.

كما شملت الزيارة معهد بحوث النفط، حيث اطلع المشاركون على منجزاته في مجالات البحث العلمي والدراسات الفنية، وعلى الجهود التي يبذلها الباحثون لدعم تطوير القطاع النفطي ومواكبة التحديات والمتغيرات المتسارعة في صناعة الطاقة.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، تأتي هذه الزيارات في إطار التعريف بالمؤسسات التدريبية والبحثية التابعة لها، وإبراز ما تمتلكه ليبيا من إمكانات وخبرات متخصصة في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي، بما يعكس اهتمام المؤسسة ببناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات على المستوى الأفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الملتقى الرابع لمسؤولي التدريب بمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول صباح الأربعاء 17 يونيو 2026 بفندق ريكسوس طرابلس، بمشاركة مسؤولي التدريب والخبراء والمختصين من الدول الأعضاء، لبحث سبل تطوير برامج التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية المنتجة للبترول.