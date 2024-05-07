انطلاق قمة «AIM للاستثمار» في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

انطلقت اليوم في أبوظبي فعاليات قمة “AIM للاستثمار”، بمشاركة دولية واسعة، ما يؤكد على المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات”، تقام القمة تحت شعار “التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميا”.

وبحسب الوكالة، “تشهد القمة مشاركة أكثر من 100 وزير وعمدة مدينة ومحافظ بنك ومصرف مركزي و900 متحدث و11 سوقا ماليا عالميا، و50 شركة “يونيكورن”، و300 عارض وما يزيد على 12000 مشارك من 175 دولة، في 27 حدثا مشتركا يتم تنظيمه بالتعاون مع أكثر من 330 شريكا محليا وإقليميا ودوليا”.

ووفق الوكالة، “توفر القمة في دورتها الحالية، العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حول العالم للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات من خلال 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى”.

وبحسب الوكالة، “تؤكد المشاركات في قمة “AIM للاستثمار”، على مكانة الإمارات بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو المستدام والتوسع والازدهار، إضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم”.

يذكر أن “القمة تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر حتى 9 مايو الجاري”.

و”تشمل القمة العديد من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها، محور الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة واليونيكورن، ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات”.

و”تشهد فعاليات القمة تنظيم 27 حدثا جانبيا بالتعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، كما سيتم تنظيم عدد من المنتديات والأحداث الجديدة أبرزها “الاجتماع التنسيقي لوكالات تشجيع الاستثمار لدول مجموعة العشرين”، والذي يعد بمثابة منصة مهمة لوكالات تشجيع الاستثمار لدول مجموعة العشرين لمواءمة إستراتيجياتها وتشكيل أجندة تعاونية ومؤثرة لترويج الاستثمار العالمي”، وفق وكالة “وام”.

قمة “AIM للاستثمار” 2024