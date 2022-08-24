انطلاق لقاء طرابلس «رؤى حول الهجرة غير الشرعية»

انطلقت في فندق “فور بوينتس شيراتون” بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، أعمال لقاء طرابلس – رؤى حول الهجرة غير الشرعية (الأسباب – النتائج – سبل العلاج)، الذي يستمر على مدى يومين، بتنظيم لجنة الشؤون العامة الليبية بالتعاون مع المنتدى الثقافي العربي البريطاني، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومنظمة الحوار الوطني، وجهاز دعم الاستقرار.



وحضر اللقاء محمد عبد الكريم مدير مكتب النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكون، ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن، ومدير مكتب شؤون جهاز دعم الاستقرار عقيد عبد السلام المسعودي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي عميد لطفي الحراري، ورئاسة أركان القوات البحرية، وعدد من الخبراء والمختصين الليبيين ومن دول المملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وتونس.

وفي كلمة لها، تحدثت وزيرة العدل حول خطورة هذا الملف، مطالبة بضرورة وضع استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة التي تُشكل خطراً على الأمن الليبي.