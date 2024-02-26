انطلاق مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية

انطلقت ظهر اليوم، أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، تشارك في الفعاليات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحضور عدد من الخبراء الدوليين والمحليين والقانونيين وممثلين عن أسر الضحايا.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي أعلن في ختام الاجتماع العادي الرابع للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الذي عُقِد في مدينة زوارة يومي 15 و16 يناير الماضي، أن المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية سيعقد في 28 أبريل المقبل بمدينة سرت.

واعتمدت اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، في ختام اجتماعها العادي الخامس الذي عقد بمدينة الزنتان في 15 فبراير الجاري، تشكيل اللجان الفنية والمساعدة، وكذلك آلية عمل اللجنة التحضيرية، استعدادا لانعقاد المؤتمر الجامع في مدينة سرت.