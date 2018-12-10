عربي ودولي

انطلاق مؤتمر مراكش الدولي للتوقيع على ميثاق الهجرة العالمي

عين ليبيا | آخر تحديث: 10 ديسمبر 2018 - 13:10
حجم الخط
طباعة
مراكش
من بين القادة المشاركين، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز. [إنترنت]
افتتح صباح اليوم الاثنين المؤتمر الأممي حول الميثاق العالمي للهجرة بمدينة مراكش المغربية، ومن المزمع أن يتم التصديق رسمياً على الميثاق العالمي للهجرة بهذا المؤتمر الذي سيعرف مشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات لعدد من الدول، الإثنين والثلاثاء.

كما سيعرف المؤتمر كلمات لكل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات.

هذا ويشارك في مؤتمر مراكش الدولي، ما لا يقل عن 150 دولة عضو، وفقاً للأمم المتحدة، بالإضافة إلى توقع حضور أزيد من 20 رئيس دولة وحكومة.

ومن بين القادة المشاركين، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

وكانت العديد من الدول قد أعلنت رفضها التوقيع على الميثاق، لاسيما النمسا وبولندا والتشيك وإستونيا وبلغاريا وكرواتيا والولايات المتحدة والمجر وأستراليا وإسرائيل.

كما يشمل الميثاق سلسلة من المبادئ؛ بينها الدفاع عن حقوق الإنسان، وحقوق الأطفال، والاعتراف بالسيادة الوطنية، كما يحوي فهرسًا لمساعدة الدول على التصدي للهجرة، وإجراءات لتحسين إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات.

كلمات مفتاحية:

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن