انطلاق مؤتمر مراكش الدولي للتوقيع على ميثاق الهجرة العالمي

كما سيعرف المؤتمر كلمات لكل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات.

هذا ويشارك في مؤتمر مراكش الدولي، ما لا يقل عن 150 دولة عضو، وفقاً للأمم المتحدة، بالإضافة إلى توقع حضور أزيد من 20 رئيس دولة وحكومة.

ومن بين القادة المشاركين، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

وكانت العديد من الدول قد أعلنت رفضها التوقيع على الميثاق، لاسيما النمسا وبولندا والتشيك وإستونيا وبلغاريا وكرواتيا والولايات المتحدة والمجر وأستراليا وإسرائيل.

كما يشمل الميثاق سلسلة من المبادئ؛ بينها الدفاع عن حقوق الإنسان، وحقوق الأطفال، والاعتراف بالسيادة الوطنية، كما يحوي فهرسًا لمساعدة الدول على التصدي للهجرة، وإجراءات لتحسين إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات.