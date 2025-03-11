انطلاق مباحثات «أمريكية أوكرانية» حاسمة في جدة

انطلقت في مدينة جدة السعودية، الثلاثاء، “محادثات بين مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، لإيجاد مسار لإنهاء الحرب التي تخوضها الأخيرة مع روسيا.

ويأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن “تؤدي المحادثات في جدة إلى إحياء العلاقات “البراغماتية” مع الولايات المتحدة، وذلك بعد لقاء في البيت الأبيض، الذي شهد مشادة كلامية بين زعيمي البلدين”.

وأكّد مستشار الرئيس الأوكراني، “أن بلاده تريد السلام ومستعدة للتفاوض لإنهاء الحرب”، فيما كان يستعد للمشاركة في المحادثات مع نظرائه الأميركيين في السعودية.

وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك للصحفيين: “نحن مستعدون لفعل كل شيء من أجل تحقيق السلام”.

وكان زيلينسكي قد اقترح البدء بهدنة مع روسيا في الجو والبحر، “ويهدف اقتراح الرئيس الأوكراني إلى “إظهار أنه يعمل نحو تحقيق هدف نظيره الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب سريعا، بعد أن اتهمه بأنه غير مستعد للسلام، وواصل المحادثات المباشرة مع روسيا”.

وقال زيلينسكي في منشور على حسابه بمنصة إكس: “نأمل في نتائج عملية، موقف أوكرانيا في هذه المحادثات سيكون بناء للغاية”.

هذا “وتبدأ المفاوضات في جدة بعيد هجوم أوكراني على موسكو، الليلة الماضية”، وذكر مسؤولون روس أنه “الأكبر بطائرات مسيرة”.

وبحسب المعلومات، “استهدفت 91 طائرة مسيرة على الأقل العاصمة الروسية، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 18 آخرين، وإشعال حرائق وإغلاق مطارات واضطرار عشرات الرحلات الجوية إلى تحويل مسارها”.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها “أسقطت إجمالي 337 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البلاد”.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مايك والتز، “إن تعليق المساعدات “شيء آمل أن نتمكن من حلّه”، في محادثات الثلاثاء، وأضاف: “نأمل بأن يكون لدينا اجتماع جيد وأخبار جيدة لنبلغكم بها”.

هذا “ومنذ المشادة بين ترامب وزيلينسكي، علّقت واشنطن المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وكذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والوصول إلى صور الأقمار الاصطناعية، في محاولة للضغط على كييف للجلوس على طاولة المفاوضات، وقال روبيو “إن الولايات المتحدة لم تقطع المعلومات الاستخباراتية عن العمليات الدفاعية”.

وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاق طالب به ترامب من شأنه أن “يمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى قدر كبير من الثروة المعدنية في أوكرانيا كتعويض عن إمدادات الأسلحة السابقة”، وقال زيلينسكي “إنه لا يزال على استعداد للتوقيع”، رغم أن روبيو قال “إنّ الأمر لن يكون محور محادثات الثلاثاء”.