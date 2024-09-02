انطلاق مرحلة التدريب الانتخابي بالمنطقة الشرقية

ضمن استعدادات المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية في المجموعة الأولى، بدأت المرحلة الأولى من التدريب، أمس الأحد، في مقر مكتب الإدارة الانتخابية، وتستهدف مكاتب الإدارة الانتخابية في المنطقة الشرقية، تستمر لمدة خمسة أيام.

وذكرت المفوضية العليا للانتخابات في صفحتها على فيسشبوك أن مرحلة التدريب الانتخابي “بإشراف قسم التدريب والإجراءات في المفوضية العليا للانتخابات، وحضرها علي الطائع رئيس مكتب الإدارة الانتخابية طبرق، ورئيس قسم التدريب والاجراءات عبد الباسط النفاتي”.

وأفاد النفاتي أن “المرحلة الأولى خاصة بتدريب منسقي التدريب والمدربين الأساسيين بمكاتب الادارة الانتخابية بالمنطقة الشرقية الواقعة فى نطاقها المجالس البلدية المستهدفة وسيقام تدريب آخر للمكاتب بالمنطقة الغربية والجنوبية خلال الاسابيع القادمة.

ويبلغ عدد المستهدفين بالتدريب نحو25 مدربًا وخلال الجولات التدريبية القادمة سيتم تدريب الموظفين بمراكز الإقتراع البالغ عددها 372 مركز والموزعة على 60بلدية.