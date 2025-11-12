انطلاق مسابقة الخطابة على مستوى ليبيا تحت شعار «كتاب الله يجمعنا»

أقيمت مسابقة الخطابة على مستوى ليبيا تحت شعار “كتاب الله يجمعنا”، برعاية وزارة التربية والتعليم وإشراف إدارة النشاط المدرسي، وذلك تنفيذًا لخطة النشاط المدرسي للعام الدراسي الحالي.

وشهدت المسابقة مشاركة 20 تلميذًا وطالبًا من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، يمثلون مختلف مناطق ليبيا، في إطار جهود الوزارة لتنمية مهارات الخطابة وتعزيز روح التنافس الشريف ضمن البرامج الثقافية والتربوية.

وحضر فعاليات الانطلاق في مدينة زليطن مدير إدارة النشاط المدرسي، الأستاذ سالم بوعيشة، ومدير مكتب شؤون المراقبات، الأستاذ مبروك إمبارك، إلى جانب ممثلين عن الجهات التعليمية والمجالس البلدية.