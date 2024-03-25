انطلاق مسابقة «قرآني 3» لحفظ وتجويد القرآن الكريم ببنغازي

حضر رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية المكلفة، عاطف العَبيدي، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمسابقة “قرآني 3” لحفظ وتجويد القرآن الكريم.

وأشاد رئيس الهيئة، بالجهود المبذولة من قبل القائمين على المسابقة، واهتمامهم وحثهم على حفظ القرآن الكريم، وتعزيز الوعي الديني، وتنمية القيم الإسلامية، وذلك من خلال التنافس بين طلاب الجامعة في هذا الميدان الشريف.

وألقى عضو اللجنة العليا للإفتاء الشيخ سعد العوامي محاضرة بعنوان “أم الجامعات: دين وعلم” تحدث خلالها عن فضل طلب العلم وحفظ القرآن الكريم.

يذكر أنه المسابقة تقام في جامعة بنغازي للمرة الثالثة على التوالي، وتستمر حتى 29 مارس الجاري بمشاركة نحو 200 مشارك ومشاركة في مختلف جوانب المسابقة ومستوياتها.