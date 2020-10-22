انطلاق مشروع إنشاء محطة ركاب بمطار مصراتة الدولي

انطلق تنفيذ مشروع إنشاء محطة ركاب جديدة بمطار مصراتة الدولي تحت إشراف مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأنه بدأ العمل الفعلي في تحوير صالة الوصول بمطار مصراتة الدولي لتصبح صالة وصول ومغادرة.

وستكون محطة الركاب مهيأة لمغادرة الرحلات في 20 من نوفمبر القادم.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وافق على تعديل العقد المبرم من طرف مصلحة المطارات بشأن توسعة وتحوير صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي ليكون إنشاء محطة ركاب متكاملة.

اسعد الله صباحكم بدء العمل على تحوير صالة الوصول لتصبح صالة ووصول ومغادرة تحث اشراف المهندس مصطفى شاحوت والمهندس… Gepostet von ‎مطار مصراتة الدولي‎ am Mittwoch, 21. Oktober 2020