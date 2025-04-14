انطلاق مشروع «بوابة التّميّز في الخدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدٌعم النّفسي»

اِنطلقتْ مسَاء أمس، المرحلة الثانية لِمشروع “بوابة التّميّز في الخدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدٌعم النّفسي” الذي تُنظّمة إدارة الخدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدّعم النّفسي بالوزارة، بالتّعاون مع المركز العام للتٌدريب وتطوير التّعليم.

وتستهدف المرحلة الثانية “28 اِختصاصياً اِجتماعياً من مُراقبات التّربية والتّعليم ببلديات طرابلس الكُبرى يخوضون 15ساعة تدريبية موزعة على خمسة أيام”.

في سياق منفصل، والتقى مستشار الوزير “أسامة الشريف” مراقب التّربية والتّعليم ببلدية الزاوية الغرب “عبدالحكيم أحمد”.

واستعرضَ اللقاء “سير اِستعدادات المراقبة لإقامة المسابقة المنهجية على مستوى المراقبة في 29 من الشهر الجاري”.

وتركّز المرحلة الثانية من “المشروع على مهارات الاِتّصال الفعّال، ومهارات إدارة الوقت، ومهارات القيادة، وحل المشكلات، والتّفكير الناقد، والتّعليم والتّدريب”.