انطلاق مشروع «معلم القرن الحادي والعشرين» على مستوى ليبيا

بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور “موسى المقريف”، أعلن مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتور “محمد إبراهيم غومة” عن انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع “معلم القرن الحادي والعشرين” على مستوى ليبيا، وذلك يوم غدٍ الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024م.

وبحسب الوزارة، “تستهدف هذه المرحلة معلمي الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي في جميع التخصصات، والبالغ عددهم “3860” معلماً، بهدف تعزيز المهارات التربوية والتعليمية للمعلمين وفق أساليب التعلم التفاعلي الحديثة وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع متطلبات التعليم في العصر الحالي”.

ووفق االوزارة، “تأتي هذه المرحلة ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم والمركز العام للتدريب وتطوير التعليم وفروعه، البالغ عددها “39” فرعاً، وبالتعاون مع منظمة اليونسيف، من أجل دعم وتطوير الكوادر التعليمية في جميع أنحاء البلاد، ويهدف المشروع إلى تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المعلمين، بما يسهم في تحقيق تطلعات الوزارة لتوفير بيئة تعليمية محفزة ومواكبة للمعايير الدولية”.

وفي يوليو الفائت، شهد وزير التّربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، إطلاق مشروع معلم القرن الحادي والعشرين، البرنامج التدريبي إعداد مدرسة التعلم التفاعلي، الذي يقيمه المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.