انطلاق «معرض إكسبو 2025» في اليابان.. الإمارات حاضرة ببصمة مميّزة

انطلقت فعاليات “معرض إكسبو 2025 الدولي”، في أوساكا اليابانية، بمشاركة نحو 160 دولة ومنطقة، وافتتح بمشاركة نحو 160 دولة ومنطقة”.

في السياق، “افتتحت دولة الإمارات، اليوم، جناحها الوطني في معرض “إكسبو 2025 أوساكا – كانساي” لترحّب بالعالم في تجربة تمزج بين عراقة التراث وروح الابتكار والتعاون الدولي في المجالات المختلفة”.

وبحسب وكالة “وام”، “استُلهم تصميم الجناح من النخلة، برمزيتها التاريخية والتراثية، وهو يسلط الضوء على معالجة معاصرة لنمط العريش المستمد من العمارة التقليدية الإماراتية، وذلك من خلال دمج مخلفات النخيل الزراعية مع براعة النجارة اليابانية، وتتجلى السمة المعمارية الأبرز في “غابة” مؤلفة من 90 عموداً من اليريد، ترتفع حتى 16 متراً لتشكّل مشهداً بصرياً لافتاً”.

ووفق الوكالة، “يُجسّد جناح دولة الإمارات في “إكسبو 2025 أوساكا” روح التعاون العالمي، حيث يجمع بين الخبرات الإماراتية واليابانية والعالمية ضمن عملية تصميم تشاركية تمزج بين الأصالة والابتكار، تحت مظلة “مجموعة من الأرض إلى الأثير للتصميم”، وهي شبكة متعددة التخصصات، ليكون بمثابة شهادة على التعاون العالمي المتكامل”.

وبحسب الوكالة، “سيستضيف جناح الإمارات، على مدى ستة أشهر، برنامجاً حيوياً من الفعاليات، بما في ذلك منتديات وورش عمل وبرامج ثقافية تركز على قضايا الاستدامة والتنقل والشباب والابتكار، كما يمكن للزوار أيضاً اكتشاف المطبخ الإماراتي في مطعم الجناح، وفي دكان الجناح، اقتناء منتجات حصرية مصممة خصيصاً لمشاركة دولة الإمارات في إكسبو، فضلاً عن مساحة مخصصة لورش العمل المتنوعة.جناح الإمارات في “إكسبو 2025 أوساكا” يفتح أبوابه للعالم”.

يذكر أنه “من أبرز معالم المعرض الذي يستمر إلى 13 أكتوبر المقبل على جزيرة يوميشيما الاصطناعية، نيزك مريخي، و32 منحوتة لشخصية “هالو كيتي” متنكرة في شكل طحالب، واستعراضات لطائرات مسيّرة، وقلب صغير نابض زُرع باستخدام الخلايا الجذعية، يُعرض للجمهور للمرة الأولى، وسبق لـ”أوساكا”، “أن استضافت نسخة 1970 التي أحدثت أثرا كبيرا على الأرخبيل في مرحلة نهضته اقتصادية”.

هذا “وتشترك دولة الإمارات واليابان تشتركان في قيمهما المتجذرة وتربطهما شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تمتد لأكثر من 50 عاماً وتشمل التعاون في قطاعات الطاقة والتجارة والتعليم والثقافة والفضاء والتقنية، وقد شكلت أول مشاركة لأبوظبي في معرض “إكسبو”، علامة فارقة تاريخية في العلاقات المزدهرة بين الإمارات واليابان، وبعد مرور أكثر من خمسة عقود، تعود الإمارات إلى أوساكا بمنهج جماعي في التصميم يؤكد على التعاون الراسخ بين البلدين”.