انطلاق معرض «الرياض الدولي للكتاب» بمشاركة دولية واسعة

افتتحت اليوم فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، وذلك تحت شعار “الرياض تقرأ”، في حرم جامعة الأميرة نورة.

المعرض الذي يستمر حتى 11 أكتوبر الجاري، يضم أكثر من ألفي دار نشر ووكالة محلية وعالمية من 25 دولة، ويشهد حضورًا مميزًا لمؤسسات وهيئات ثقافية من داخل المملكة وخارجها.

ويعد المعرض واحدًا من أبرز المنصات الثقافية في المنطقة، حيث يجمع الأدباء والمفكرين وصناع الكتاب والمعرفة من شتى أنحاء العالم.

وتستضيف الدورة الحالية جمهورية أوزبكستان كـ “ضيف شرف”، حيث تقدم تجربة ثقافية غنية تتضمن عرض المخطوطات والإصدارات المميزة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الرموز الثقافية والفنية الأوزبكية.

وفي تصريح له، أكد الدكتور عبداللطيف الواصل، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، أن المعرض يعكس الريادة الثقافية للمملكة ويترجم رؤية السعودية 2030 لتعزيز صناعة النشر ودعم الاقتصاد الإبداعي.

وأضاف أن نسخة هذا العام تتميز بتوسع ملحوظ في الفعاليات والأنشطة التي تتضمن أكثر من 200 فعالية ثقافية، منها ندوات، جلسات حوارية، ورش عمل، عروض مسرحية وفنية، بالإضافة إلى فعاليات موجهة للأطفال ومنصات لتوقيع الكتب.

يُذكر أن المعرض يفتح أبوابه يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى منتصف الليل، فيما يُستقبل الزوار يوم الجمعة من الثانية ظهرًا وحتى منتصف الليل، ما يوفر فرصة لاستكشاف حدث ثقافي شامل يبرز مكانة المعرض كأهم حدث معرفي في المملكة والمنطقة.