انطلاق منافسات «الجولة الثانية» للدوري الممتاز لكرة القدم

تنطلق غدا منافسات الجولة الثانية لمرحلة الإياب في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لموسم 2024-2025، وذلك في المجموعتين الأولى والثالثة، بعد أن انتهت المجموعتان الثانية والرابعة من جولتيهما الأولى مساء أمس.

ويشهد يوم غد الأحد العديد من المباريات المميزة. في المجموعة الأولى، حيث يستضيف فريق الأنصار على ملعب الوادي الكبير بمدينة البيضاء فريق خليج سرت في تمام الساعة الثالثة مساء، كما يستقبل فريق التحدي نظيره البروق في الخامسة والنصف مساء على ملعب شهداء بنينا.

وفي المجموعة الثالثة، يلتقي فريق النهضة مع شباب الغار على ملعب مدينة ترهونة في الثالثة والنصف مساء، بينما يستضيف فريق الترسانة فريق المجد على أرضية ملعب النهر الصناعي في نفس التوقيت.

أما يوم الإثنين 10 فبراير الجاري، فيشهد إقامة مباراتين في المجموعة الأولى، حيث يلتقي فريق الصقور مع فريق الأخضر المتصدر على ملعب طبرق في الثانية والنصف مساء، وفي الخامسة والنصف مساء، يستضيف فريق وفاق إجدابيا فريق الأنوار على ملعب شهداء بنينا.

وفي المجموعة الثالثة، تقام مباراتان أيضا، يستقبل فيها فريق أبوسليم فريق السويحلي صاحب المركز الأول في مجموعته على ملعب أبوسليم في الثالثة والنصف مساءً. وفي السادسة مساء يلتقي فريق الاتحاد صاحب المركز الثالث مع فريق أولمبي الزاوية ثاني ترتيب المجموعة على ملعب طرابلس الدولي.

وتعد هذه الجولة من أهم الجولات التي ستحدد ملامح التنافس في المجموعتين، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز موقفه في المنافسة على اللقب والمشاركة في المراحل النهائية للدوري.