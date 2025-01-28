انطلاق منتدى الأعمال «الليبي الصربي» لتعزيز الشراكة الاقتصادية

شهدت العاصمة طرابلس، يوم الاثنين، انطلاق فعاليات منتدى الأعمال “الليبي- الصربي”، الذي أقيم بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

حضر المنتدى وفداً صربيا رفيع المستوى برئاسة نيكولا ستويانوفيتش، أمين الدولة بوزارة الخارجية الصربية، إلى جانب وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، ومديري الإدارات، ودبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد المسؤولين الحكوميين و رجال الأعمال من الجانبين.

ركز المنتدى على بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وصربيا وتطوير الشراكة الاستراتيجية في المجالات المختلفة، بما يخدم المصالح المشتركة.

تميزت فعاليات المنتدى، بعرض توثيقي تناول تاريخ العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية.

كما شهدت الفعاليات كلمات رسمية من الجانبين أكدت التزام البلدين بتعزيز التعاون في المجالات التجارية والصحية والأكاديمية، بالإضافة إلى تقديم الوفد الصربي عرضًا حول الفرص الاستثمارية المشتركة.

وثمّن الحضور جهود “السفارة الليبية في صربيا” على دورها الفاعل في التنسيق وترتيب هذا الحدث، مع الجهات المختصة، بما يعكس حرص الدبلوماسية الليبية على تعزيز العلاقات الثنائية وبناء شراكات تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.

وفي ختام المنتدى، تم الاتفاق على عقد جولة جديدة من المباحثات خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة لدعم القطاع الخاص في كلا البلدين، بما يُسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الشراكة المستدامة.