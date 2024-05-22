انطلاق منتدى المنافسة العربي الخامس في تونس

انطلقت في العاصمة التونسية اليوم فعاليات منتدى المنافسة العربي الخامس، بحضور ممثلين عن هيئات المنافسة العربية، وأكاديميين، وخبراء دوليين وأمميين بسياسات المنافسة وإنفاذها في المنطقة.

وتنظم المنتدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة المنافسة للسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، ومجلس المنافسة التونسي.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز أطر المنافسة في المنطقة العربية وسياساتها، ونشر ثقافة المنافسة وأهمية تعزيز سياساتها الفعالة ودعمها، والمساهمة في تحسين النمو الاقتصادي والحوكمة في المنطقة العربية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات المنافسة في الدول الأعضاء في الإسكوا.