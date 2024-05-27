 انطلاق منتدى «بريكس» الاقتصادي بحضور آلاف المشاركين

انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي- المالي الدولي لمجموعة “بريكس”، في موسكو بحضور آلاف المشاركين.

ووفق وسائل إعلام روسية، “سيناقش الوزراء وممثلو البعثات الدبلوماسية والمديرون التنفيذيون للشركات والخبراء خلق أدوات مالية مستقلة ضمن إطار مجموعة “بريكس وتطوير الأعمال في سياق التحول العالمي”.

وأفادت المعلومات، أنه “وبناء على نتائج المنتدى سيتم اتخاذ قرار حول أنشطة الدفع والتسويات المالية لدول المجموعة، التي تضم 10 دول بينها مصر والإمارات والسعودية”.

وذكرت المعلومات أنه “من المقرر توقيع اتفاقيات حول التعاون البرلماني بين دول “بريكس” وشركائها، وإبرام عقود استثمار بين شركات من روسيا والبرازيل ومصر والهند وإيران والصين والإمارات والسعودية وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وتركيا”.

هذا ويعقد المنتدى يومي 27 و28 مايو الجاري، ويشارك فيه بالحضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم، وعشرات آلاف المشاركين عبر الإنترنت، كما سيشارك في المنتدى ممثلو دول غير أعضاء في “بريكس” بينها الجزائر ومصر واليمن وفلسطين والبيرو وتونس والبحرين.

وتترأس روسيا مجموعة “بريكس” هذا العام، ومن المقرر أن تستضيف مدينة قازان من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل قمة المجموعة، وتمثل مجموعة “بريكس” الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة G7 البالغة 30%.