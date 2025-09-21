انطلاق منتدى تمكين الشباب لتعزيز المشاركة الانتخابية الفاعلة في طرابلس

انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات منتدى تمكين الشباب، الذي تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدعم من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا، وذلك بالمركز الإعلامي للمفوضية في طرابلس، بمشاركة 50 شاباً وشابة من مختلف المدن الليبية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب وعدد من مديري الإدارات، حيث ألقى الشعاب كلمة ترحيبية أكد فيها على أهمية دور الشباب في إنجاح العملية الانتخابية، مشدداً على أن تمكينهم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد.

وتضمن برنامج اليوم الأول جلسات تعارف بين المشاركين، وعرضاً تحفيزياً، أعقبته ورشة عمل تفاعلية بعنوان: “كيف تعمل الانتخابات: من التسجيل إلى النتائج”. وقدّم فريق المفوضية خلال الورشة شرحاً مفصلاً حول خطوات العملية الانتخابية والمتطلبات القانونية للترشح، بالإضافة إلى جلسة توعوية حول مخاطر المعلومات المضللة وتأثيرها على شفافية ونزاهة الانتخابات.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود المفوضية لتعزيز وعي الشباب بأهمية المشاركة في الشأن العام، وترسيخ ثقافة ديمقراطية قائمة على الشفافية والمواطنة الفاعلة.