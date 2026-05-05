انطلاق مواجهات «المنطقة الثانية» بسداسي الدوري الليبي

تتواصل منافسات المرحلة الثانية من الدوري الليبي الممتاز بإيقاع متصاعد، مع دخول فرق المنطقة الثانية غمار مواجهات الدور السداسي، في مرحلة تبدو أكثر تعقيداً وتشويقاً مع اقتراب سباق اللقب من منعطفه الحاسم.



وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن تكليفات الأطقم التحكيمية لمباريات هذه الجولة، في خطوة تعكس أهمية هذه اللقاءات التي لا تقبل القسمة على اثنين، خاصة في ظل تقارب المستويات الفنية بين الفرق المتنافسة.

وتشهد الجولة ثلاث مواجهات تُقام جميعها يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، حيث يلتقي فريق الأفريقي مع الهلال على أرضية ملعب بشير جودة، في مباراة يسعى فيها الطرفان إلى تحقيق بداية قوية تعزز حظوظهما في المنافسة.

وفي اللقاء الثاني، يواجه الأهلي بنغازي نظيره الاتحاد العسكري على ملعب الوادي الكبير، في مواجهة تحمل طابعاً تنافسياً خاصاً، بالنظر إلى الطموحات الكبيرة للفريقين في هذه المرحلة، وسعي كل منهما لفرض نفسه كمرشح قوي للقب.

أما المواجهة الثالثة، فتجمع الأخضر مع النصر على ملعب سرت، في لقاء لا يقل أهمية عن سابقيه، حيث يتوقع أن يشهد صراعاً تكتيكياً محتدماً، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الكاملة وتفادي أي تعثر مبكر.

وفي سياق متصل، شددت لجنة الحكام على ضرورة التزام الحكام بالحضور المبكر إلى الملاعب قبل انطلاق المباريات بساعتين، مع التأكيد على تسليم التقارير الفنية خلال 24 ساعة من نهاية اللقاء، وهو ما يعكس حرص الاتحاد على رفع مستوى الانضباط والتنظيم في هذه المرحلة الدقيقة.

كما تقرر إقامة جميع المباريات دون حضور الجمهور، وهو قرار يفرض واقعاً مختلفاً على الفرق، حيث تنتقل الضغوط من المدرجات إلى أرضية الميدان، ويصبح التركيز والانضباط العامل الحاسم في تحديد النتائج.

ومع انطلاق هذه الجولة، تتجه التوقعات نحو مواجهات قوية ومفتوحة على كافة الاحتمالات، في ظل طموحات متقاربة ورغبة جماعية في اعتلاء منصة التتويج، ما يجعل من سداسي هذا الموسم واحداً من أكثر المواسم إثارة في الكرة الليبية.