«انعدام» شبه كامل في الخدمات الصحية بالكفرة

كشف رئيس اللجنة المكلفة بزيارة بلدية الكفرة ومنطقة الشورى الإدارية ” محمد العزومي”؛ عن “انعدام الخدمات الصحية ” في المرافق الصحية الواقعة في نطاق البلدية والمدينة؛ نتيجة لتضرر بعض المباني بنسبة تصل إلى 90%؛ بسبب المعارك التي شهدتها على مدى السنوات الماضية.

وأكد ” العزومي” على “عجز” المرافق عن تقديم خدمات صحية “هامة” كالنساء والولادة والكلى والأسنان والطوارئ والإسعاف؛ نظراً لـ “تهالك” المباني وحاجة بعض الأقسام فيها إلى عمليات صيانة “جذرية” و”شاملة”؛ إلى جانب نقص التجهيزات والأمصال والمعدات والأدوية.