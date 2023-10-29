انعقاد اجتماع مجلس مشروع دعم الانتخابات

عُقِد اليوم الأحد، بديوان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، اجتماع موسع، لمجلس مشروع (تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي)، بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح وعضوي المجلس عبد الحكيم الشعاب ورباب حلب، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كريستوفر ليكر.

وتم خلال الاجتماع استعراض سُبل دعم الانتخابات العامة وانتخابات المجالس البلدية، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات على فيسبوك.

كما تطرق الاجتماع إلى مراجعة خطط المشروع وتقييم خطة سنة 2023، ومناقشة آخر الترتيبات الانتخابية ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة.

هذا وأشاد الحضور بالجهود التي تبذلها المفوضية لإنجاح مراحل تنفيذ العملية الانتخابية.