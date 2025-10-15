اجتماع وطني في طرابلس لتعزيز التعاون حول مياه حوض الصحراء الشمالية

انعقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الموارد المائية بجنزور – الغيران، الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لآلية التشاور حول المياه المشتركة بحوض الصحراء الشمالية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة.

وشهد الاجتماع، الذي يأتي تنفيذًا لقرار السيد الوكيل المكلف بتسيير أعمال الوزارة رقم (78) لسنة 2025م، مراجعة واستعراض البيانات السابقة التي جمعتها اللجنة، إضافةً إلى مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من الأعضاء، التي شملت وضع ضوابط ومعايير لجودة البيانات، وتحديث قاعدة المعلومات الخاصة باللجنة، فضلًا عن مراجعة الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بعملها.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تنظمها اللجنة بهدف توحيد الجهود الوطنية وتعزيز تبادل المعلومات، بما يسهم في تحقيق إدارة مستدامة وفعالة للمياه المشتركة بين الجهات المعنية.