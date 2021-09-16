انعقاد اللجنة العليا الليبية المصرية في القاهرة

عُقِدت الدورة الـ11 للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، اليوم الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وذلك للمرة الأولى منذ سنة 2009م.

وناقشت الدورة عدداً من الملفات لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، والتي تستهدف تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية للبلدين.

وتم خلال الدورة، التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والتي من بينها:

مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بجمهورية مصر ووزارة الخدمة المدنية الليبية في مجالات الادارة والوظيفية والخدمة المدنية مذكرة التفاهم لإنشاء اللجنة التجارية المشتركة بين مصر وليبيا، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الصناعة في مجال التعاون الصناعي التوقيع علي مذكرة تفاهم بين وزارتي الزراعية والثروة الحيوانية الليبية ونظيرتها المصرية للتعاون في المجال الزراعي مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدني مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الثلوث البحري وآثاره، والتعاون في مجال البحث والإنقاذ البحري بين مصلحة المواني والنقل البحري بوزارة المواصلات وجمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم بين وزارتي الاسكان والمرافق في مجال الإسكان والتشييد مذكرة تفاهم للتعاون مجال الشباب الرياضة بين وزارتي الشباب والرياضة في كلا البلدين مذكرة تفاهم بين وزارة النفط والغاز الليبية ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز