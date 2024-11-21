انعقاد الملتقى الاقتصادي الدولي الثاني لدعم وتمكين المرأة

عقد في طرابلس اليوم الخميس، فعاليات الملتقى الاقتصادي الدولي الثاني لدعم وتمكين المرأة، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، رفقة وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، وبتنظيم المنظمة الليبية لسيدات الاعمال الليبية.

وأكد الوزير خلال كلمته “على دور سيدات الاعمال في تشجيع قطاع الاستثمار ودعم أصحاب الافكار الريادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً أن أساليب التنمية الاقتصادية الحديثة تعتمد على تنمية القدرات البشرية، واستثمار الكفاءات الوطنية لمواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات”.

هذا “وحضر فعاليات المنتدى وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية و الشؤون العامة، و كيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة، وكيل وزارة العدل، عضو المجلس الأعلى للدولة، مستشار إدارة التفتيش القضائي بالهيئة العامة للقضاء، مدير إدارة الدراسات والاصلاحات الاقتصادية، مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار، ومكتب دعم وتمكين المرأة، ومكتب النمذجة الاقتصادية والتميز المؤسسي بالوزارة، ورئيس مجلس أصحاب الاعمال الليبي، ومدير شعبة المرأة بمكتب المدعي العام العسكري، وفد من مجلس سيدات الاعمال بجمهورية تونس، عدد من السفراء و البعثات الدبلوماسية، مسؤولة ملف المرأة بالامم المتحدة لدى ليبيا، ولفيف من سيدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.