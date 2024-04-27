انعقاد الملتقى الثاني للكشافة في ودان

عقد بمدينة ودان، الملتقى الثاني لرواد الحركة الكشفية بالمنطقة الجنوبية، حيث تمت استضافة فوج كشافة ومرشدات ودان بمفوضية الجفرة للكشافة تحت شعار (تعارفوا.. تصادقوا.. تحابوا).

وشارك في فعاليات الملتقى قادة المفوضيات والأفواج الكشفية ورواد الكشافة في سبها ووادي الشاطئ ووادي الحياة اضافة الى الجفرة، حسب وكالة الأنباء الليبية.

وتركزت محاور الملتقى حول التعاون والتواصل بين كافة المنتسبين للحركة الكشفية في مناطق الجنوب، وبحث المشاركون أوضاع المفوضيات والأفواج في مدن ومناطق الجنوب وكيفية تفعيل دورها الريادي في كافة الأعمال التطوعية والإنسانية، بما يسهم في خدمة المجتمع في المجالات كافة.

وشهدت اعمال الملتقى جلسة حوارية موسعة حول دور الرواد في الحركة الكشفية ومساهمتهم الفاعلة والإيجابية في بناء أساسات المجتمع، وكذلك بحث وضع حقلة الرواد في المفوضيات بالمنطقة الجنوبية. وتضمن برنامج الملتقى زيارات ميدانية للمعالم السياحية التاريخية والأثرية ومزارع النخيل النموذجية بمدن ودان وهون وسوكنة، مثل قلعة طوزة بودان وقلعة القصر بسوكنة والمدينة القديمة بهون، وغيرها من المعالم الاخرى، وكذلك تنظيم الامسيات الثقافية و الشعرية المتنوعة.