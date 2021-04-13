انعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي في إسطنبول

عُقِد اليوم الثلاثاء، بمدينة إسطنبول التركية، المنتدى الاقتصادي الليبي التركي، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبحضور مجموعة من رجال ونساء الأعمال والمستثمرين الأتراك المتخصصين في مجالات الطاقة والبناء والصحة، بالإضافة إلى بعض الوزراء ممثلين في كل من الاقتصاد والتجارة، المالية، النفط والغاز، التخطيط،الصناعة ،والإسكان والتعمير، ووزير الحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.
وكان موضوع عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا العنوان الأبرز للنقاش، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق هذه العودة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.
وفي هذا الشأن، أكد الدبيبة سعي الحكومة الليبية لاستئناف رحلة البناء والبدء في ذلك من خلال معالجة المختنقات واستكمال المشاريع المتوقفة، عبر دعوة الشركات للعودة للعمل في ليبيا.
وأضاف رئيس الحكومة في كلمة له: “حل العراقيل التي تواجه عمل الشركات لن تأتي في وقت واحد، بل تبدأ تدريجيًا ووجود وعودة الشركات جزء من هذا الحل”.
وأكد الدبيبة التزامه بتسوية الديون السابقة ولكن بعد اتخاذ ما يلزم للتثبت من دقتها بشكل مدروس ومنظم وبمعالجات محددة، خاصةً بعد تغيير سعر الصرف للدينار الليبي مقابل الدولار.
ودعا رئيس الحكومة المستثمرين الأتراك إلى العمل في كل مدن ليبيا جنوبها وشرقها وغربها، مشيرًا إلى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستسهم في رفع معدل التبادل التجاري، وإبرام اتفاقيات خاصة بعدم الازدواج الضريبي.
كما شدّد رئيس الحكومة على ضرورة انفتاح المستثمرين على القطاع الخاص الليبي وعقد الشراكات والمعارض المشتركة بين الجانبين.
انعقاد المنتدى الليبي التركي برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية اسطنبول 13 أبريل 2021م عقد اليوم بمدينة اسطنبول…تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الثلاثاء، ١٣ أبريل ٢٠٢١
اترك تعليقاً