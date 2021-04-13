انعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي في إسطنبول

عُقِد اليوم الثلاثاء، بمدينة إسطنبول التركية، المنتدى الاقتصادي الليبي التركي، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبحضور مجموعة من رجال ونساء الأعمال والمستثمرين الأتراك المتخصصين في مجالات الطاقة والبناء والصحة، بالإضافة إلى بعض الوزراء ممثلين في كل من الاقتصاد والتجارة، المالية، النفط والغاز، التخطيط،الصناعة ،والإسكان والتعمير، ووزير الحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وكان موضوع عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا العنوان الأبرز للنقاش، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق هذه العودة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

وفي هذا الشأن، أكد الدبيبة سعي الحكومة الليبية لاستئناف رحلة البناء والبدء في ذلك من خلال معالجة المختنقات واستكمال المشاريع المتوقفة، عبر دعوة الشركات للعودة للعمل في ليبيا.

وأضاف رئيس الحكومة في كلمة له: “حل العراقيل التي تواجه عمل الشركات لن تأتي في وقت واحد، بل تبدأ تدريجيًا ووجود وعودة الشركات جزء من هذا الحل”.

وأكد الدبيبة التزامه بتسوية الديون السابقة ولكن بعد اتخاذ ما يلزم للتثبت من دقتها بشكل مدروس ومنظم وبمعالجات محددة، خاصةً بعد تغيير سعر الصرف للدينار الليبي مقابل الدولار.

ودعا رئيس الحكومة المستثمرين الأتراك إلى العمل في كل مدن ليبيا جنوبها وشرقها وغربها، مشيرًا إلى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستسهم في رفع معدل التبادل التجاري، وإبرام اتفاقيات خاصة بعدم الازدواج الضريبي.

كما شدّد رئيس الحكومة على ضرورة انفتاح المستثمرين على القطاع الخاص الليبي وعقد الشراكات والمعارض المشتركة بين الجانبين.

انعقاد المنتدى الليبي التركي برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية اسطنبول 13 أبريل 2021م عقد اليوم بمدينة اسطنبول… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ١٣ أبريل ٢٠٢١