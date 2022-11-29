انعقاد مؤتمر المجتمع المدني نحو الانتخابات

عُقِد اليوم الثلاثاء، بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، مؤتمر المجتمع المدني نحو الانتخابات، تحت شعار (معا نحقق الانتخابات)، بتنظيم منظمة الداعمين للانتخابات، لمناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم العملية الانتخابية.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء بالحكومة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومؤسسات مدنية معنية بالعملية الانتخابية، ونشطاء مدنيون وحقوقيون ومهتمون بالشأن العام من كامل التراب الليبي.

ويُناقش المؤتمر على مدى يومين جملة من المحاور منها:

أهمية العلاقة بين المجتمع المدني والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات

دور منظمات المجتمع المدني في التوعية المجتمعية بأهمية الانتخابات والمشاركة السياسية

دور منظمات المجتمع المدني كقوة ضاغطة في عملية التسريع بإجراء الانتخابات القادمة

وبحسب ما أفادت مفوضية الانتخابات، فإن هذا المؤتمر يأتي للتأكيد على أهمية دورها الفاعل في الارتقاء بالمجتمع والمشاركة في تقديم العون والمشورة باعتبارها القوة الضاغطة وذات الفاعلية وفق صياغة النظم الديمقراطية التي قوامها الحكومة المدنية والتبادل السلمي على السلطة، والذي مرتكزه الأساس (الانتخابات)، وحيث تلعب فيه المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني دورا ريادياً هاماً وأساسياً.