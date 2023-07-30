انعقاد ملتقى خبراء وحكماء ونُخب فزان بطرابلس

عُقِد اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس، ملتقى خبراء وحكماء ونخب فزان تحت شعار (الدعم والاستقرار والتنمية).

وحضر الملتقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، ووزراء الاقتصاد والتجارة، والمالية، والنفط والغاز، والعمل والتأهيل والثقافة والتنمية المعرفية، وحشد من أعيان ومشائخ وخبراء وممثلي بلديات الجنوب، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، وسفراء (إيطاليا وفرنسا والجزائر وألمانيا وإسبانيا وقطر وفلسطين) بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وأكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، أن فزان هي مصدر خيرات الليبيين ويجب الاهتمام بها، مشيرا إلى أن إقليم فزان يعاني كثيرا من المشاكل منها نقص الوقود والغاز والسيولة وتردي أوضاع الصحة والتعليم والطرق وجميع الخدمات، نتيجة الصراعات التي شهدتها المنطقة.

وأوضح أبوجناح في كلمته خلال الملتقى، أنه بعد مجيء حكومة الوحدة الوطنية أصبح الوضع في منطقة فزان يسير نحو الأفضل بتحسن الوضع الأمني الذي انعكس إيجابيا في تنفيذ المشاريع التنموية وإنجاز الطرق وتطوير الخدمات الصحية والمطارات وكذلك زيادة رواتب جميع شرائح المجتمع.

وأضاف أبوجناح أن فزان التي تزخر بالثروات المعدنية الهائلة من المياه والنفط والحديد والذهب والمنجنيز والفوسفات وغيرها من الثروات المهملة لم يكن لها نصيب عبر التاريخ من هذه الثروات، ويحق لها أن تكسب الكثير منه في صورة موارد متنامية تعزز البقاء وتدفع إلى تنمية الجنوب التنمية الشاملة.

وطالب أبوجناح كل مناطق ليبيا في الغرب والشرق والجنوب إلى التكاثف من أجل أن تبقى ليبيا في قائمة الدول المتجهة نحو التقدم في شتى المجالات بما تمتلكه من إمكانيات بشرية ومادية، داعيا جميع الشركات العالمية إلى الاستثمار في منطقة فزان، مؤكدا على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية لتأمين الحدود وحمايتها.

ويهدف ملتقى حكماء وخبراء ونخب فزان إلى خلق نقطة انطلاق مبنية على تبادل الآراء والأفكار ولم الشمل بين أبناء الجسد الواحد، وتكريس الجهود لتحقيق وتوحيد كل الأجسام السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة الجنوبية والخروج بتوصيات وحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع الليبي.