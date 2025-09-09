انفجارات تهزّ الدوحة.. أنباء عن محاولة اغتيال قادة فلسطينيين (فيديو)

أفاد شهود عيان لوكالة “رويترز” بسماع دوي عدة انفجارات عصر الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، تزامنًا مع تصاعد دخان في حي كتارا.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول رفيع، أن الانفجار في الدوحة كان محاولة اغتيال استهدفت قيادات كبيرة في حركة حماس، بينهم خليل الحية وزاهر جبارين.

وأكد مصدر في حركة حماس لقناة “الجزيرة” أن الانفجار استهدف الوفد المفاوض للحركة أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح قدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لوقف إطلاق النار.

وفي بيان مشترك، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك أنهما نفذا غارة دقيقة ضد قيادة حماس، مؤكدين أن المستهدفين “مسؤولون عن إدارة الحرب ضد إسرائيل”، ومشددين على استمرار العمليات حتى “القضاء على تنظيم حماس المسؤول عن هجمات 7 أكتوبر”.

وقال الجيش في بيان رسمي: “هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك من خلال سلاح الجو قيادة حركة حماس الإرهابية، باستهداف دقيق ومُخطط مسبقًا، “القادة الذين جرى استهدافهم قادوا أنشطة إرهابية على مدار سنوات، ويتحملون المسؤولية المباشرة عن مجزرة 7 أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل.”

وأضاف البيان أن العملية تمت بعد اتخاذ “خطوات لتجنب إصابة المدنيين”، من خلال استخدام ذخائر دقيقة ومعلومات استخباراتية عالية الدقة، واختتم البيان بتأكيد استمرار العمليات العسكرية، قائلًا: “سيواصل جيش الدفاع والشاباك العمل بحسم حتى القضاء على البنية التحتية لحماس، المسؤولة عن الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر”.

ولا تزال السلطات القطرية لم تصدر بيانًا رسميًا حتى الآن بشأن طبيعة الانفجارات أو الجهات المسؤولة عنها.