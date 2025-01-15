انفجارات تهز مناطق أوكرانية جرّاء قصف روسي بصواريخ «كاليبر»

وقعت سلسلة انفجارات رافقتها حالات انقطاع للكهرباء في عدة مناطق للبلاد على خلفية هجوم بصواريخ ومسيرات شنته القوات الروسية صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت وسائل إعلام في أوكرانيا أنه تم إعلان حالة تأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا وسط تقارير عن انطلاق صواريخ روسية من نوع “كينجال” و”كاليبر” باتجاه أراضيها.

وقالت السفيرة الأمريكية في كييف إن “أوكرانيا تتعرض حاليا لهجوم واسع النطاق من روسيا بصواريخ باليستية ومسيرات”، فيما رفعت بولندا طائراتها الحربية في الجو بسبب “النشاط المكثف” للطيران الروسي.

وتحدثت الأنباء عن وقوع انفجارات في خاركوف (شمال) وخملنيتسكي وفينيتسا إضافة إلى إيفانو-فرانكوفسك (غرب)، حيث سمع دوي ما لا يقل عن خمسة انفجارات قوية، وفقا لتقارير محلية، بينما تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة لفوف.

كما أفادت تقارير بعمل الدفاعات الجوية بالقرب من مدينة تشيركاسي (وسط)، ونقلت وكالة “نوفوستي” عن منسق المقاومة السرية الموالية لروسيا في أوكرانيا سيرغي ليبيديف أن ضربة جوية استهدفت مطار تشيركاسي، حيث تقلع الطائرات الحربية الأوكرانية لشن هجمات على المواقع الروسية في محور زابوروجيه.

وأعلنت السلطات في مقاطعة دنيبروبتروفسك عن تضرر منشأة صناعية جراء الغارات، في حين أكدت سلطات المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في زابوروجيه وقوع أضرار بمرافق للبنية التحتية.

وأشار وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، لقطع واسع للتيار الكهربائي كإجراء احترازي بسبب هجوم صاروخي روسي واسع على منشأت قطاع الطاقة.

وأكدت شركة “أوكرإنيرغو” الوطنية الأوكرانية للطاقة حدوث انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في مقاطعات خاركوف وسومي وبولتافا وزابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وكيروفوغراد.

يذكر أن روسيا بدأت استهداف منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي نفذته الاستخبارات الأوكرانية.

وأكدت موسكو مرارا أن قواتها لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية في أوكرانيا.