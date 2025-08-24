انفجارات قوية تهزّ اليمن.. ضربات إسرائيلية على قواعد صواريخ ومحطة للطاقة

هزّت انفجارات قوية العاصمة اليمنية صنعاء، مساء الأحد، جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع متفرقة في المدينة، بينها منطقة قرب المجمع الرئاسي، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وذكرت التقارير أن الضربات الإسرائيلية طالت قواعد صواريخ ومحطة للطاقة في صنعاء، إضافة إلى ثلاث غارات أخرى على الناحية الجنوبية الغربية للعاصمة، مشيرة إلى أن العملية جاءت رداً على هجمات صاروخية نفذتها جماعة “أنصار الله” الحوثية ضد إسرائيل.

من جهتها، أكدت جماعة “أنصار الله” أن “العدوان الإسرائيلي استهدف محطة كهرباء حزيز جنوب صنعاء”، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد أيام من قصف إسرائيلي استهدف محطة لتوليد الكهرباء في المدينة.

وكانت الجماعة قد أعلنت الجمعة الماضية تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد إسرائيل، حيث قال المتحدث العسكري العميد يحيى سريع إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً فرط صوتي من طراز “فلسطين 2” باتجاه مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة. وأوضح سريع أن الصاروخ “تجاوز منظومات الاعتراض الإسرائيلية وحقق هدفه بدقة، ما تسبب في حالة إرباك كبيرة وهروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار”.

واعتبرت “أنصار الله” العملية “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم الإبادة والتجويع الصهيونية في غزة”.

ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، صعّدت الجماعة هجماتها الصاروخية والجوية على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه العمليات “تأتي دعماً لغزة وستستمر حتى توقف إسرائيل الحرب”.