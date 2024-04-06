انفجارات متتالية في محيط العاصمة السورية دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق ظهر اليوم السبت، وقالت إنه يجري التحقق لمعرفة طبيعة هذه الانفجارات.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن دوي رشقات من المضادات الأرضية سمع في محيط العاصمة، بعد الانفجارات، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».

وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي على سوريا خلال الفترة الأخيرة لاسيما عقب الحرب في غزة. وتحولت البلاد لساحة يترجم عليها الصراع بين إسرائيل وإيران، حيث تقصدت الأولى استهداف العديد من القادة الإيرانيين في سوريا بالإضافة إلى أهداف أخرى.

وآخر تلك الاستهدافات كان الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق والذي أدى لمقتل 7 من قادة الحرس الثوري.