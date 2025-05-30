انفجارات ومآسٍ ونجاة بأعجوبة… العالم يشتعل في ساعات لا تُنسى!

كوارث تهز العالم من الهند إلى كندا.. انفجار مدمر في مصنع ألعاب نارية يحول مبنىً إلى أنقاض ويوقع عشرات الضحايا، وانهيار صخري في منجم بإندونيسيا يدفن العمال أحياء، وفي كندا، حرائق غابات تجبر الآلاف على النزوح، وطائرة الرئيس الليبيري تنجو من كارثة جوية، وبين الشائعات والتكهنات، عادل إمام يُبعث من رماد الذكاء الاصطناعي، وتوقعات جريئة لمستقبل مصر تثير الجدل.. تابعوا أبرز أحداث العالم في ساعات مليئة بالمفاجآت والصدمات.

انفجار بمصنع ألعاب نارية في ولاية البنجاب بالهند يودي بحياة 5 أشخاص ويصيب 34

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 34 آخرون في انفجار قوي وقع منتصف ليلة الجمعة في مصنع ألعاب نارية مكون من طابقين في ولاية البنجاب شمال الهند.

تسبب الانفجار في انهيار المبنى بالكامل، مما أدى إلى محاصرة عدد من العمال تحت الأنقاض. وفقاً للشرطة، كان معظم الضحايا من المهاجرين القادمين من ولايتي أوتار براديش وبيهار.

وصلت فرق الإنقاذ بسرعة إلى الموقع، وتم انتشال خمس جثث حتى الآن، في حين تواصل الفرق البحث للتأكد من عدم وجود محاصرين آخرين. وأكدت السلطات أن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات مختلفة ووضعهم مستقر.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن المصنع كان يمارس في نفس الموقع عمليات تصنيع وتعبئة الألعاب النارية، إضافة إلى إقامة العديد من العمال داخل المبنى.

انهيار صخري في منجم بإندونيسيا يسفر عن قتلى وعالقين

وقع انهيار صخري في محجر بمنطقة سيريبون بمحافظة جاوة الغربية في إندونيسيا اليوم الجمعة، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى وحصار العشرات من العمال وآليات تحت الأنقاض.

أعلنت الشرطة المحلية أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 12 شخصاً ونقلهم إلى المستشفى، بينما أكدت وفاة 9 أشخاص حتى الآن. وتشير التقديرات إلى احتمال وفاة نحو 20 شخصاً آخرين تحت الأنقاض.

تستمر فرق الطوارئ بعمليات البحث والإنقاذ في الموقع وسط جهود مكثفة للوصول إلى المحاصرين.

طائرة الرئيس الليبيري تكاد تتحطم بسبب انفجار إطار أثناء الهبوط

تعرضت الطائرة الخاصة التي تقل الرئيس الليبيري جوزيف نيوما بواكاي الأب، مساء الخميس، لحادث خطير إثر انفجار إطار أثناء عملية الهبوط في مطار روبرتس الدولي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث تسبب في توقف الطائرة على المدرج، مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران وإلغاء جميع الرحلات المجدولة مساء الخميس.

وأكدت سلطات المطار أن جميع الركاب، بمن فيهم الرئيس بواكاي، تم إجلاؤهم بأمان دون وقوع أي إصابات، مشيرة إلى أن سبب الحادث يعود إلى عطل ميكانيكي في إطار الطائرة، وليس لأي خلل في حالة المدرج الذي لا يزال سليماً ومتوافقاً مع معايير السلامة الجوية الدولية.

في الوقت نفسه، تدرس السلطات إعادة فتح ممر “برافو” الذي ظل مغلقاً لأكثر من ستة أشهر بسبب أعطال سابقة، بهدف تسهيل حركة الطائرات، فيما تبقى الطائرة متوقفة بالقرب من المدرج قرب الصالة الرئاسية.

الذكاء الاصطناعي يثير ضجة حول صحة عادل إمام

استغل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي للفنان الكبير عادل إمام، للترويج لمزاعم كاذبة حول وضعه الصحي، مدعين أنه طريح الفراش في مستشفى، ومرفقين المنشورات بتعليقات تشير إلى وفاته.

ونفى أحد أقارب الفنان، في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، كل هذه الشائعات، مؤكداً أن عادل إمام يتمتع بصحة جيدة ويعيش حياة هادئة في منزله، ولا يعاني من أي مشكلات صحية تستدعي القلق أو دخوله المستشفى.

وأضاف: “كل ما يُتداول حول مرضه أو وفاته غير صحيح على الإطلاق، ونستنكر تكرار هذه الأخبار المفبركة”.

وتأتي هذه الشائعات بعد فترة ليست بالقصيرة من انتشار أخبار مماثلة في منتصف العام الماضي، والتي تبين لاحقًا عدم صحتها.

يُذكر أن عادل إمام، الذي احتفل مؤخرًا ببلوغه 84 عاماً، لا يزال يحظى بمكانة فنية كبيرة في مصر والعالم العربي، ويُعتبر من أبرز رموز الفن المصري بفضل مسيرته الفنية الطويلة التي أثرت في أجيال متعددة.

وفي سياق متصل، أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن الشائعات المنتشرة حول وفاة عادل إمام لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن الفنان بخير ويتواجد في منزله بصحة جيدة.

“تهديد لمصر”.. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير جدلاً واسعاً حول مستقبل 2025

تصدر اسم خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعد تصريحاتها المثيرة بشأن مستقبل مصر في عام 2025، حيث أثارت توقعاتها موجة من النقاش والجدل.

توقعت عبد اللطيف أن تشهد مصر في 2025 عقد صفقتين ضخمتين بمليارات الدولارات، مما سيعزز من مكانتها الاقتصادية بشكل كبير، ويجعلها واحدة من أكبر الدول المصنعة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت أن عام 2025 سيكون اختباراً سياسياً صعباً غير مسبوق في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على اتخاذ قرارات حاسمة تقود مصر إلى بر الأمان وتحقيق إنجازات اقتصادية وسياسية تعيد تشكيل مستقبلها.

كما كشفت عبد اللطيف أن قناة السويس ستشهد حدثاً مهماً وقوياً في العام نفسه، سيعيد الحياة الاقتصادية إلى المنطقة وربما يتجاوز مستوى النشاط السابق، مما سينعش الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ.

وفي الوقت ذاته، حذرت من تهديد مؤقت يطال المواسم الزراعية في مصر نتيجة عوامل طبيعية، قد يؤثر على الإنتاج الزراعي لفترة محدودة.

تصريحات عبد اللطيف أثارت تفاعلاً واسعاً بين مؤيدين ومتشككين، وسط ترقب لما ستسفر عنه أحداث العام المقبل.

من الاتجار بالمخدرات إلى التبرع بالملايين.. قصة مجرم تشيكي تثير جدلاً واسعاً

أعلنت وزارة العدل التشيكية عن تلقيها تبرعاً بملايين اليوروهات بعد بيع كمية كبيرة من عملة “بيتكوين” المشفرة، كانت بحوزة أحد المدانين في قضايا اتجار غير قانوني بالمخدرات، حيث بلغت عائدات المزاد نحو 40 مليون يورو.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأموال ستُخصص لأغراض خيرية متنوعة، تشمل دعم ضحايا الجرائم وتحسين أوضاع السجون، في خطوة وصفت بأنها محاولة للتكفير عن الأفعال السابقة للمتبرع.

لكن التبرع أثار جدلاً كبيراً في الأوساط القانونية والرأي العام، بعد أن كشفت صحيفة “دينيك إن” عن فتح تحقيق من قبل الشرطة بشأن مصدر الأموال، وسط شكوك متعلقة بغسل الأموال وتبييض الأموال غير المشروعة.

ويُذكر أن المتبرع قضى سابقاً أربع سنوات في السجن بعد إدانته بتشغيل منصة غير قانونية على “الشبكة المظلمة” لبيع المخدرات والأدوية، ما أثار تساؤلات حول مدى شرعية الأموال التي تم التبرع بها.

من جانبه، دافع وزير العدل التشيكي، بافيل بلازيك، عن قبول التبرع قائلاً: “لماذا لا يُسمح لشخص مدان بأن يقدم شيئاً للدولة كتعبير عن التكفير؟” مشيراً إلى أنه لا يعرف المتبرع شخصياً وإنما يعرف محاميه، ويؤكد أن قبول التبرع لا ينطوي على أي إشكال أخلاقي.

القصة أثارت نقاشاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض في التبرع فرصة لإعادة دمج المدانين في المجتمع، بينما اعتبر آخرون أن قبول أموال من مصادر مشكوك فيها قد يضر بالمصداقية القانونية والأخلاقية.

قضية هزت جنوب إفريقيا.. السجن مدى الحياة لأم باعت ابنتها مقابل 1100 دولار

أصدر القضاء في جنوب إفريقيا، الخميس، حكماً بالسجن مدى الحياة على راكيل كيلي سميث (35 عاماً)، بعد إدانتها باختطاف وبيع ابنتها جوشلين ذات الست سنوات مقابل 20 ألف راند (حوالي 1100 دولار).

وشمل الحكم كذلك شريكيها في الجريمة، شريك حياتها وصديقها، اللذين أدينا بتهمة الاختطاف، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات.

الطفلة جوشلين اختفت في فبراير من العام الماضي في خليج سالدانيا، وهي بلدة تقع على بعد 135 كيلومتراً شمال كيب تاون، ولم يُعثر عليها حتى الآن.

خلال جلسة النطق بالحكم، قال قاضي المحكمة العليا ناثان إيراسموس إن إدمان المتهمين للمخدرات لا يُعتبر مبرراً لأفعالهم، مؤكداً أنه لم يجد سبباً لتخفيف العقوبة: “لا شيء يستحق عقوبة أقل من أقصى عقوبة يمكنني فرضها”.

وأضاف القاضي أن الأم لم تظهر أي ندم أو قلق بشأن اختفاء ابنتها، فيما حضرت المحاكمة بنظرات جامدة، في حين ظهرت جدة الطفلة مرتدية قميصاً يحمل صورة جوشلين.

في البداية، أثار اختفاء الطفلة موجة من التعاطف في البلاد، وشملت عمليات البحث الوطنية إعلان وزير عن مكافأة مالية قدرها مليون راند (54 ألف دولار) لمن يعيد الطفلة سالمة.

لكن الأمر تحول إلى صدمة بعد إعلان الادعاء أن الأم باعت ابنتها إلى معالج تقليدي، كان مهتماً بعينيها الخضراوين وبشرتها الفاتحة، دون الكشف عن هوية المشتري أو دوافعه.

وسعت الشرطة نطاق البحث إلى خارج حدود جنوب إفريقيا، وسط قلق متزايد بسبب ارتفاع معدلات الجريمة، خصوصاً اختطاف الأطفال، حيث سجلت السلطات أكثر من 17 ألف حالة اختطاف خلال السنة المالية 2023-2024، بزيادة 11% عن العام السابق.

السلطات الجزائرية تفكك شبكة إجرامية في وهران وتضبط أسلحة وذخيرة حساسة

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة في وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة وضبط مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخيرة والتجهيزات الحساسة، خلال عملية أمنية محكمة.

وأوضحت المصلحة أن العملية جاءت بعد تحقيق ميداني مكثف وأبحاث دقيقة أسفرت عن تحديد هوية وأماكن تواجد عناصر الشبكة، ما مكن من وضع خطة أمنية محكمة أدت إلى توقيف ثلاثة أشخاص في مدينة السانيا بوهران، وتنفيذ عمليات تفتيش لمساكنهم تحت إشراف النيابة المختصة.

ضُبطت خلال العملية أسلحة متنوعة منها أربعة بنادق تكرارية أحادية الماسورة، وبندقية صيد بحرية، إلى جانب 4 مسدسات واثنين من كواتم الصوت. كما تم حجز 6877 وحدة من الذخيرة بمختلف العيارات، وجهازي اتصال لاسلكي، وثلاثة مناظير بعيدة المدى ومنظارين خاصين بالأسلحة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بوهران لاستكمال الإجراءات القانونية.

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل جزر الكوريل الجنوبية في المحيط الهادئ

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة 30 مايو سواحل جزر الكوريل الجنوبية في المحيط الهادئ، وفق ما أعلنت إيلينا سيمينوفا، رئيسة محطة “يوجنو ساخالينسك” لرصد الزلازل.

وأوضح البيان أن مركز الزلزال وقع على بعد 65 كيلومتراً جنوب شرق قرية مالوكوريلسكوي في جزيرة شيكوتان، وعلى عمق 36 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وقد شعر السكان بهزة تتراوح شدتها بين 4 و5 درجات في جزيرة شيكوتان، فيما بلغت شدة الهزة في جزيرة كوناشير حوالي ثلاث درجات.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن خسائر أو أضرار مادية جراء الزلزال.

إقليم ساسكاتشوان الكندي يعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات

أعلنت حكومة إقليم ساسكاتشوان حالة الطوارئ إثر استمرار حرائق الغابات في شمال الإقليم، ما دفع آلاف السكان إلى النزوح من منازلهم، حسبما أفاد رئيس وزراء الإقليم سكوت موي عبر منصة “إكس”.

ووفق بيانات وكالة السلامة العامة في ساسكاتشوان، هناك 16 حريق غابات نشطاً حتى مساء الخميس، تم احتواء ثلاثة منها فقط، في حين لا تزال النيران تهدد المجتمعات المحلية.

يأتي هذا الإعلان بعد إعلان إقليم مانيتوبا حالة الطوارئ الأسبوع الماضي بسبب نفس السبب، حيث أجبر الحريق 17 ألف شخص على الإجلاء، وهي أكبر عملية نزوح تشهدها المقاطعة في تاريخها الحديث. وقد وافق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على نشر الجيش لدعم جهود الإغاثة في مانيتوبا.

إعلان حالة الطوارئ يتيح للسلطات تسهيل عمليات الإخلاء وتوفير المأوى والخدمات الضرورية للسكان المتضررين بشكل أكثر فعالية.

القضاء التونسي يشدد عقوباته على 20 متهماً في قضية اقتحام السفارة الأمريكية

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس حكماً يقضي بتشديد عقوبة السجن على 20 متهماً في قضية اقتحام السفارة الأمريكية عام 2012، لتصبح 8 أعوام و3 أشهر سجناً نافذاً، بحسب المتحدث باسم المحكمة الحبيب الطرخاني.

ويأتي هذا الحكم الجديد ليُلغي قراراً سابقاً ابتدائياً مخففاً صدر في 28 مايو 2013 خلال حكم حزب النهضة، قضى بالسجن لمدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقاب.

وتعود أحداث القضية إلى 14 سبتمبر 2012، حين اقتحم عدد من المتظاهرين السلفيين والمتطرفين المنتمين لتنظيم “أنصار الشريعة” الإرهابي مبنى السفارة والمدرسة الأمريكيتين، وأتلفوا محتوياتهما وأضرموا النار في سيارات ومرافق تابعة لهما، احتجاجاً على بث فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة. وأسفرت المواجهات عن مقتل أربعة من المهاجمين وإصابة العشرات.

وأشارت السلطات آنذاك إلى تورط المدعو سيف الله بن حسين، المعروف بـ “أبو عياض”، المسؤول في تنظيم “أنصار الشريعة”، في تدبير الهجوم.

تُذكر أن الدولة التونسية تكبدت خسائر مالية كبيرة، حيث طالبت واشنطن تونس بتعويض بقيمة 12.8 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالسفارة، بالإضافة إلى 5.5 مليون دولار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمدرسة الأمريكية، وفي عام 2015، صادق مجلس نواب الشعب التونسي على مذكرة تفاهم بين تونس والولايات المتحدة لتسوية الوضعية الناتجة عن هذه الأحداث.

المغرب.. الجيش يوقف مغامرة منقبين عن الذهب داخل المنطقة العازلة بالصحراء

قامت القوات المسلحة الملكية المغربية، الخميس، بقصف سيارتين لمنقبين عن الذهب في منطقة “گارزرز” الواقعة داخل المنطقة العازلة بالصحراء، وفق ما أفاد به مصدر موريتاني. وتعتبر القوات المسلحة التحركات المشبوهة داخل هذه المنطقة تهديدًا أمنيًا يندرج ضمن نطاق عملياتها العسكرية.

المصدر أشار إلى أن المعلومات حول الحادث ما تزال محدودة، مع وجود إشارات غير مؤكدة إلى احتمال تواجد عساكر متنكرين في زي منقبين مجهولي الجنسية بين المستهدفين، في إشارة محتملة إلى أشخاص من مخيمات تندوف التي تخضع لسيطرة جبهة البوليساريو.

الحادث تزامن مع اجتماع الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين مع وزير المعادن والصناعة في نواكشوط، حيث نوقشت تحديات التعدين الأهلي، من بينها احترام الحوزة الترابية للمنقبين المحليين، وإلغاء الرخص الممنوحة لبعض المقالع، إضافة إلى مخاوف من تدخل الأجانب في هذا القطاع.

رغم التحذيرات الرسمية المتكررة في موريتانيا، يواصل عدد من المنقبين دخول المنطقة العازلة بالصحراء بحثًا عن الذهب، ما يعرضهم لخطر عمليات القصف التي تنفذها القوات المغربية.

السعودية تحبط محاولة تهريب ضخمة: أكثر من 1.8 مليون حبة “إمفيتامين” في منفذ البطحاء

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عن إحباط واحدة من أكبر محاولات تهريب المواد المخدرة إلى داخل المملكة، وذلك بعد ضبط 1,847,952 حبة من مادة “الإمفيتامين” المخدرة، إضافة إلى 184,001 غرام من مواد مخدرة أخرى، كانت مخبأة بإحكام داخل إرسالية واردة عبر منفذ البطحاء الحدودي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حمود الحربي، أن الإرسالية المضبوطة كانت مُسجلة على أنها تحتوي على “أدوات صحية”، إلا أن فريق الجمارك اشتبه بها أثناء خضوعها للإجراءات الجمركية، حيث تم فحصها باستخدام أحدث التقنيات الأمنية والوسائل الحية المدربة، ليتم اكتشاف الكمية الكبيرة من المخدرات المخبأة داخلها.

وأضاف الحربي أنه تم فورًا تنسيق الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مما أسفر عن القبض على 3 أشخاص يُشتبه في تورطهم باستقبال هذه الشحنة داخل المملكة، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد الحربي أن الهيئة تواصل جهودها المشددة في مكافحة التهريب وتأمين المنافذ الحدودية للمملكة، مشددًا على أن حماية المجتمع من هذه الآفات تمثل أولوية قصوى، ولا يمكن التساهل معها بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجاهزية العالية واليقظة الدائمة لدى رجال الجمارك، إلى جانب التعاون الوثيق مع الجهات الأمنية المختصة.

ودعا المتحدث باسم الهيئة المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في مكافحة التهريب، والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مؤكدًا أن البلاغات تُعامل بسرية تامة، ويتم منح مكافآت مالية للمُبلغين في حال ثبوت صحة المعلومات.

ضبط 288 ألف حقنة مخدرة كانت معدة للتهريب عبر ميناء أبو فلوس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحقن المخدرة بلغت 288 ألف حقنة، كانت مخبأة داخل حاوية شحن بحجم 40 قدمًا في ميناء أبو فلوس.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث الرسمي باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، أن فرق الرقابة التابعة لمديرية المنفذ تمكنت من اكتشاف الحاوية التي احتوت على أدوية بشرية مصنفة كمخدرات، وقد تم إخفاؤها بطريقة متقنة داخل الشحنة بهدف تمريرها دون كشفها.

وأضاف القيسي أن عملية الضبط جرت خارج الحرم الجمركي خلال إجراءات البحث والتحري الروتينية، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر ضبط رسمي بالواقعة، وإحالة المواد المصادرة إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المتواصلة لهيئة المنافذ الحدودية في مواجهة عمليات تهريب المواد المخدرة والممنوعة، وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية للحفاظ على أمن وسلامة البلاد.