انفجاران يستهدفان شبكة خطوط أنابيب الغاز في إيران  

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن نقطتين بشبكة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في إيران تعرضتا لانفجارين في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، وتحدث مسؤولون إيرانيون عن حدوث “ عمل تخريبي”.

وذكرت رويترز أن الانفجارين وقعا وسط إيران في خط أنابيب رئيسي للغاز يربط بين الجنوب والشمال، مما وضع إقليمي فارس وأصفهان وكذلك إقليم جهارمحال وبختياري في حالة تأهب قصوى.

وقال مسؤولون للتلفزيون الرسمي إن الانفجارين لم يتسببا في وقوع إصابات أو تعطل في الشبكة الوطنية لإمدادات الغاز، في حين ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن إمدادات الغاز ستتوقف عن المنشآت الصناعية والإدارية يوم الأربعاء في عدة أقاليم في أنحاء البلاد.