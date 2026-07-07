تزامناً مع الزيارة.. تفجيرات وسط العاصمة السورية قرب مقرّ إقامة ماكرون

هز انفجاران قويان وسط العاصمة السورية دمشق، الثلاثاء، بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية إلى سوريا، وفق معلومات أولية.

وأفادت المعلومات المتوفرة بأن الانفجارين نجما عن تفجير عبوتين ناسفتين، استهدفت إحداهما حافلة والأخرى سيارة في منطقة قريبة من مبنى وزارة السياحة وسط العاصمة.

وكان موكب الرئيس الفرنسي قد غادر مقر إقامته في دمشق قبل وقوع الانفجارين بنحو 15 دقيقة، بحسب المعلومات الأولية المتداولة.

وأشارت التقارير إلى وقوع إصابات بين عناصر الشرطة المدنية، إضافة إلى احتراق سيارة جراء الانفجار الذي وقع بالقرب من وزارة السياحة، فيما وصلت سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء إلى مواقع التفجيرات للتعامل مع آثار الحادث.

وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد الدخان في المنطقة، إلى جانب انتشار فرق الطوارئ في موقع الانفجارين.

ولم تصدر السلطات السورية حتى الآن أي بيان رسمي بشأن ملابسات الحادث أو الجهة المسؤولة عنه، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لمعرفة تفاصيل الواقعة.

ويأتي الحادث بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، التي تعد أول زيارة لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ التحولات السياسية التي شهدتها البلاد.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق في زيارة وُصفت بأنها غير مسبوقة، باعتبارها أول زيارة لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الرئيس السوري أحمد الشرع السلطة أواخر عام 2024 عقب إطاحة نظام بشار الأسد.

وتعد الزيارة أول توجه لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2009، قبل أن تشهد العلاقات بين البلدين قطيعة عقب قمع النظام السوري السابق للاحتجاجات التي اندلعت عام 2011 وتحولت لاحقًا إلى نزاع واسع خلف أكثر من نصف مليون قتيل.

كما يُعد ماكرون أول رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يزور دمشق منذ سقوط نظام الأسد.

ووصفت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” الزيارة بأنها “تاريخية”، معتبرة أنها تمثل محطة مهمة في مسار استعادة سوريا حضورها الدولي، وتعكس انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة.

وتحظى زيارة ماكرون باهتمام سياسي واسع، في ظل مساعي دمشق الجديدة لإعادة بناء علاقاتها الخارجية والانفتاح على المجتمع الدولي.