انفجار بمحطة غاز في طهران ووقوع إصابات

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدة أشخاص أصيبوا في انفجار بمحطة وقود في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين.

وقال التلفزيون الإيراني إن انفجار وقع بمحطة غاز في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، أدى إلى وقوع العديد من الإصابات بينما لم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

ونقلت وكالة “رويترز” عن التلفزيون الإيراني، أن النيران اشتعلت في ناقلة وقود خلال تفريغ حمولته بإحدى محطات الغاز في العاصمة الإيرانية طهران.

ولفتت الوكالة إلى أن التلفزيون الإيراني ذكر أنه تم السيطرة على الوضع وإطفاء الحريق، بينما لم ترد معلومات أخرى عن أسبابه.

وشهدت إيران خلال الأشهر الماضية العديد من الانفجارات بعضها ناتج عن اشتعال النيران في خطوط غاز أو محطات غاز، ومنها التسرب الغازي الذي أدى إلى انهيار مبنى في جنوب غرب البلاد وأسفر عن سقوط قتلى، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.