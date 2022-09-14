انفجار سبها.. 17 الجريح.. والحكومة الليبية تتعهّد بتوفير احتياجات المدينة من الوقود

أفاد المتحدث جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي بارتفاع حصيلة إصابات انفجار صهاريح الوقود في منطقة حي الجديد بسبها إلى 17 شخص

وأوضح علي في تصريح لشبكة «عين ليبيا» أنّ 11 مصاب أسعفوا إلى مركز سبها الطبي، و3 إلى مصحة سبها الدولية، و4 إلى مصحة أسيل الغد مشيرا إلى أنّه لم تسجل أي وفاة أو إصابات حرجة.

وذكر مراسل «عين ليبيا» أنّ فرق هيئة السلامة الوطنية ومديرية أمن سبها تمكنت ليلة البارحة من إخماد الحريق الناتج عن انفجار صهاريج وقود في منطقة حي الجديد في سبها.

من جانبه، تعهّد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب سالم الزادمة بالعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين لا سيما جميع أنواع الوقود في المنطقة الجنوبية.