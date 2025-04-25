انفجار سيارة وسط موسكو… مقتل مسؤول عسكري رفيع المستوى (فيديو)

وقع انفجار سيارة في منطقة بالاشيخا بالعاصمة الروسية موسكو، مما أدى إلى مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام، “قتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية ياروسلاف موسكالك في انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في بالاشيخا بضواحي موسكو”.

وأضافت، “نجم الانفجار عن عبوة ناسفة مزروعة داخل السيارة، وقدرت قوة الانفجار بما يعادل 300 غرام من مادة “تي إن تي””.

وفور وقوع الحادث، “بدأ تحقيقًا جنائيًا، حيث يعمل فريق من خبراء الطب الشرعي والمختصين في موقع الحادث لفحص الأدلة وجمع المعلومات”، فيما شددت الشرطة الروسية الإجراءات الأمنية في المنطقة بعد الحادث”.

الخارجية الروسية: اغتيال الفريق موسكاليك عمل إرهابي

أعلنت الخارجية الروسية أن “اغتيال نائب قائد إدارة العمليات في الأركان الروسية الفريق ياروسلاف موسكاليك في ضواحي موسكو اليوم كان عملا إرهابيا”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح للصحفيين: “اغتيال موسكاليك عمل إرهابي يضاف إلى سلسلة اعتداءات إرهابية استهدفت العسكريين الروس”.

وأضافت: “نشهد عددا كبيرا من الضحايا، واليوم سقط عسكري آخر ضحية لهجوم إرهابي في موسكو”.