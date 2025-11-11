انفجار ضخم يهز مجمع المحاكم في إسلام آباد.. 12 قتيلاً وعشرات المصابين

هزّ انفجار عنيف، صباح اليوم، مجمع المحاكم في القطاع G-11 بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، مخلفاً 12 قتيلاً وعشرين مصاباً على الأقل، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.

ووقع الانفجار في وقت كان يشهد ازدحاماً مرورياً كبيراً وحضوراً كثيفاً من المدنيين والمحامين، ما زاد من حجم الخسائر البشرية والمادية.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار نجم عن سيارة متوقفة في موقف المحكمة، حيث اندلعت النيران بعد التفجير، لتتصاعد سحب كثيفة من الدخان في أنحاء المجمع، فيما هرعت فرق الطوارئ والإسعاف إلى موقع الحادث فوراً لتقديم المساعدة.

والمشاهد الأولية من الموقع أظهرت حالة من الفوضى والذعر بين المارة، بالإضافة إلى أضرار كبيرة بالمباني والسيارات المجاورة.

ونشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات تظهر لحظات الذعر وارتفاع أعمدة الدخان بعد الانفجار، مما أثار صدمة واسعة بين السكان المحليين والمراقبين الدوليين.

وفي سياق متصل، شهد شمال غربي باكستان، في مقاطعة خيبر بختونخوا، انفجار عبوة ناسفة استهدف قافلة لقوات الأمن، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 16 عنصراً، في حادث يضيف إلى تصاعد الهجمات الأمنية في مناطق متفرقة من البلاد.

تأتي هذه الانفجارات في وقت حساس تشهد فيه باكستان تصاعداً للتوترات الأمنية، وسط تحذيرات متكررة من الجماعات المسلحة والمتشددة التي تنشط في بعض المناطق، ما يثير قلق المجتمع الدولي من اتساع دائرة العنف في البلاد.