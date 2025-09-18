انفجار طائرة مسيّرة من اليمن قرب «فندق إيلات» جنوب إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن انفجرت عند مدخل أحد الفنادق في مدينة إيلات، جنوب إسرائيل.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن الطائرة تم رصدها في مرحلتها الأخيرة قبل الانفجار، فيما أفاد شهود عيان بأن الانفجار تسبب في اندلاع حريق ودوي صفارات الإنذار، مما دفع السكان والسياح للفرار إلى الملاجئ.

وأكدت خدمة الطوارئ “نجمة داوود الحمراء” عدم وقوع إصابات جراء الانفجار.

وتأتي هذه الحادثة بعد تكثيف جماعة “أنصار الله” اليمنية لهجماتها ضد أهداف إسرائيلية، في إطار ردها على التصعيد العسكري الإسرائيلي ومقتل عدد من قياداتها جراء غارات إسرائيلية، بما في ذلك رئيس الحكومة أحمد الرهوي.

وكانت الجماعة أعلنت في وقت سابق تنفيذ هجمات على مطار “رامون” ومدينة يافا، ضمن تصعيدها المستمر منذ اندلاع الحرب على غزة في نوفمبر 2023، واستهدافها لسفن ومصالح غربية في البحر الأحمر.