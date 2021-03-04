انفجار عبوة ناسفة في كركوك استهدفت عضوا بالحشد الشعبي

أفاد مصدر أمني عن انفجار عبوة ناسفة أمام منزل أحد منتسبي قوات الحشد الشعبي العراقية بمحافظة كركوك.

وذكر المصدر إن “العبوة الناسفة انفجرت أمام منزل أحد منتسبي اللواء 52 التابع لقوات الحشد الشعبي”، مشيرا إلى أن الأضرار الناجمة عن هذا الانفجار مادية فقط. وفقا لقناة الحرة.

وأضاف المصدر أن “عضو الحشد الشعبي المستهدف بالانفجار هو مرافق لعضو مجلس النواب عن منطقة صلاح الدين مهدي تقي الآمرلي”.

ويأتي تفجير العبوة الناسفة بالتزامن مع عملية “ثأر الشهداء” التي يلاحق فيها أعضاء الحشد الشعبي ما تبقى من تنظيم داعش في مناطق جنوب غرب كركوك.

وتنفذ هذه العملية بتأمين من القوة الجوية العراقية، وفقا لبيان أصدره الحشد الشعبي.

وخلال العملية التي شملت محافظتي نينوى وديالى أيضا، تم القبض على 63 شخص من عناصر داعش.

ومؤخرا، أدلى النائب العراقي مهدي تقي الآمرلي، وهو رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب، بتصريحات تحدث فيها عن وجود “مؤامرة” لإعادة تنظيم داعش في البلاد.

وأشار الآمرلي إلى أن “هناك إرباك أمني (…) فشل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في التصدي له”.