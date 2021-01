انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي الهندية

وقع اليوم الجمعة، انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأفادت قناة “NDTV” الهندية، بأن انفجارا وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، دون وقوع أي إصابات.

وأكدت الشرطة أن انفجارا وقع على رصيف خارج مبنى السفارة الإسرائيلية مما أدى إلى تضرر سيارات كانت متوقفة في المكان.

وقالت شرطة إن “الانطباعات الأولية تشير إلى محاولة خبيثة لإثارة حالة من الهرج”.

وبحسب التقارير الأولية لم يؤد الانفجار إلى وقوع إصابات، فيما انتشرت الشرطة بشكل مكثف وطوقت مكان الحادث.

وأشارت القناة الهندية إلى أن الانفجار وقع على بعد أقل من كيلومترين من منطقة فيجايا تشوك، حيث كان الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي وكبار أعضاء الحكومة.

هذا وقال مسؤول إسرائيلي اليوم الجمعة إن تل أبيب تتعامل مع الانفجار الصغير قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي كحادث إرهابي.

